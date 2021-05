Send til din ven. X Artiklen: Tilbagebetaling skal på budget 2022 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbagebetaling skal på budget 2022

Debat Kalundborg - 07. maj 2021 kl. 18:44 Kontakt redaktionen

Debat

I debatten om tilbagebetaling af forældrebetalingen til SFO og børnehaver i Kalundborg Kommune, hvor der i forbindelse med frygt for coronasmitte, har været lukket ned, og selv statsministerens anbefaling gik på, at forældre skulle holde børnene hjemme, blev der i udvalget »Familie og Børn« den 5. maj sat et endegyldigt punktum. Det blev et endegyldigt flertalsnej til denne mulighed for kompensation til de forældre, som nu har betalt for en ydelse, som de ikke har modtaget.

Som repræsentant for Demokratisk Fællesliste forsøgte jeg at lave en forhandling om en fællesindstilling til kommunalbestyrelsen om bare en tilbagebetaling af det halve beløb eller om at tage sagen med på det kommende budget for 2022.

Jeg henviste til en del andre kommuner, som havde kompenseret forældrene. Men nix, der var ikke noget at stille op. Vi bor åbenbart i en forkert kommune. Flertallet bestående af formand Karl Åge (V), Kallenbach(V), Marlene(V), Thomas Pedersen (V) og Kristine Olsen (S), sagde nej. Nogen havde stor sympati for forslaget, men sagde nej alligevel.

Thomas Hjort (SF) og jeg (Demokratisk Fællesliste) stemte ja til tilbagebetaling. Jeg udtalte i debatten, at det var direkte uartigt og arrogant, at borgmesteren på et KB-møde med sit flertal fik sendt sagen direkte ned i udvalget velvidende, det havde vi ikke økonomisk mulighed for at efterkomme her. Det var en smart måde at få sådan en sag lagt død på.

Demokratisk Fællesliste vil nu prøve at få tilbagebetalingen behandlet ved at fremsende ønsket til de kommende budgetforhandlinger for år 2022.

Gert Larsen

Demokratisk Fællesliste

Kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune