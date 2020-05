Tak til Hjørring Kommune

Debat Den 27. juni 2018 behandlede kommunalbestyrelsen et forslag fra Enhedslisten om at bakke Hjørring Kommune op i deres sagsanlæg mod staten.

Hjørring og 18 andre kommuner mente, at de havde tabt 737 millioner kroner i 2017 og 2018 grundet en regnefejl i systemet. Regnefejlen opstod fordi højtuddannede udlændinge med job og bopæl i hovedstadsområdet, fejlagtigt var blevet betegnet som uuddannede udlændinge.

Det gav støtte til København og andre hovedstadskommuner. Støttekronerne kom fra den kommunale udligningsordning, penge, som bl.a. Kalundborg har måttet aflevere. Socialdemokratiet bakkede op om forslaget. Men blå blok mente ikke, at der kunne komme noget godt ud af det. Det ville bare give dyre advokatregninger. Det hele endte med at borgmesteren ville skrive et alvorligt brev til Indenrigsministeren, og mon ikke han så blev bange.