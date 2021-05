Tænk på andet end mursten og boligkvarterer

Debat Kære kommunalbestyrelse, nu gælder det om at tænke sig om. Jeg er klar over, at der kun sidder 11 medlemmer som er bosiddende i Kalundborg, eller har postadresse 4400.

Alle lidt større byer i Danmark prøver at lave åbne områder, og rekreative områder for beboerne. I Kalundborg sløjfer I de åbne områder og bygger etagebyggeri.

Jeg håber virkelig, at der i kommunalbestyrelsen findes nogle kreative mennesker, som kan tænke andre tanker end mursten og boligkvadratmeter. Kalundborg er en perle med gamle bygninger et unikt og bevaringsværdigt boligområde, (Højbyen), som muligvis kommer på verdens-arvlisten, skal dens nærmeste nabo være etagebyggeri. Prøv i stedet at tænke kultur, hvordan får vi gjort Kalundborg til en kulturby, som er attraktiv for tilflyttere, og gør det muligt for tilflyttere et bo i mere naturskønne omgivelser omkring Kalundborg, der er plads nok, og vi har masser af plads ude omkring byen.