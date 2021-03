Send til din ven. X Artiklen: Sygehusvaskeri: Nogle bygger broer andre graver grøfter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehusvaskeri: Nogle bygger broer andre graver grøfter

Debat Kalundborg - 10. marts 2021 kl. 08:44 Kontakt redaktionen

Debat

Hr. Kaj Buch Jensen havde et læserbrev i avisen 8. marts vedr. ytringsfrihed i Socialdemokratiet i Kalundborg. Jeg kan se, at Hr. Kaj Buch Jensen ikke er omfattet af manglende ytringsfrihed, hverken hvad angår hele eller halve sandheder, at tage enkeltudtalelser ud af en større kontekst - eller at holde sig tilbage med nedladende og chikanerende bemærkninger, trods sin universitetsuddannelse som cand. mag i historie og samfundsfag samt sit tidligere virke som borgmester i Kalundborg og som gymnasielærer.

Hr. Kaj Buch Jensen - nej, jeg favoriserer ikke mit virke i Region Sjælland højere end mit virke i Kalundborg, men jeg arbejder loyalt for begge råd, og jeg kan garantere både Hr. Kaj Buch Jensen og andre interesserede om, at borgerne i Kalundborg på mange områder har haft nytte af, at jeg har beklædt begge poster.

Hr Kaj Buch Jensens indlæg handler blandt meget andet om placering af det sygehusvaskeri, som tidligere lå på Holbæk Sygehus' grund, og som brændte i 2018. Beslutningen om placering blev truffet af Regionsrådet i juni 2020, men der er nu et flertal for at genoptage sagen, hvorfor den igen er blevet aktuel.

Hr. Kaj Buch Jensen anklager mig for, ikke at have arbejdet for Kalundborgs interesser ift. regionsrådets beslutning om placering af sygehusvaskeri Intet kan være mere forkert - og jeg kan forsikre Hr. Kaj Buch Jensen og alle andre om, at jeg endog har arbejdet på det på mange forskellige fronter, i såvel gruppen som bilaterale samtaler med kompetente personer omkring placering af sygehusvaskeriet - jeg havde også gerne lyttet til Hr. Kaj Buch Jensens anbefalinger vedr. placeringen - men jeg fik ingen!

Jeg lækker dog ikke fra de samtaler i lukkede fora, og jeg bakker loyalt op om flertalsbeslutninger, som er taget på demokratisk vis - uanset om den er taget af Kalundborgs Kommunalbestyrelse eller af Regionsrådet i Region Sjælland.

Til gengæld er jeg den eneste i S-gruppen i Kalundborg, som reelt har en mulighed for - igen - at kunne påvirke beslutningen, når sagen om sygehusvaskeriet nu genoptages af Regionsrådet. Så i stedet for at chikanere, udskamme, skabe konflikt og være nedladende, kunne det klæde Hr. Kaj Buch Jensen og andre, der har udtalt sig på lignende vis at samarbejde og bygge bro til et forbedret politisk arbejdsmiljø imellem de to parallelle partiforeninger - til gavn for borgerne i Kalundborg.

Kirsten Rask (S)

kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem

Kalundborg Kommune