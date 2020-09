Send til din ven. X Artiklen: Splittelse rykker ved min tillid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Splittelse rykker ved min tillid

Debat Kalundborg - 21. september 2020 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Politisk uenighed i samme parti gør mig ikke betænkelig, men at danne to fronter og splitte i stedet for at samle, det giver stof til eftertanke!

Det kaldes en ny platform, som i virkeligheden dækker over, at man ikke accepterer et demokratisk flertal, der valgte Tina Beck-Nilsson - også, selv om det var et knebent flertal.

De siddende socialdemokrater i byrådet, gør et fint stykke arbejde, men hvorfor er gruppen så bange for konkurrence og nye kræfter? Så bange, at man vil tilsidesætte demokratiske spilleregler.

Den nye gruppe vil udvikle et tæt samarbejde til begge grupper, de evner kunne måske bruges i den partiforening, der eksisterer på nuværende tidspunkt.

For flere år tilbage mindes jeg et splittet socialdemokrati på landsplan, men drejer splittelse sig mere og magt end om uenighed?

Skuffende, at det sker op til et snarligt valg. Det har rykket lidt ved min tillid.

Liff Andersen

Bredgade 22

Kalundborg