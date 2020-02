Send til din ven. X Artiklen: Spildevandsprojektets fordele Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spildevandsprojektets fordele

Debat Kalundborg - 11. februar 2020 kl. 18:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at hverken journalistens referat af borgermødet om spildevandsprojektet eller Bjarne Jensen, der som initiativtager til en underskriftindsamling mod projektet interviewes af avisen den 6. februar, kommer ind på den miljømæssigt fornuftige baggrund for at etablere en ny spildevandsløsning for en del af Odsherred og Holbæk Kommuner.

Undertegnede er ligesom Bjarne fritidsfisker - men i Isefjorden, som er voldsomt belastet af næringsstofudledningerne fra Holbæk by og Lammefjorden i særdeleshed. På kommunernes hjemmesider er det muligt at finde detaljeret materiale om miljøgevinsterne ved at flytte udledningen fra Fårevejle rensningsanlæg og drænafløb fra Lammefjorden til kystfarvandet i Nekselø/Sejerøbugten. For nærværende udledes der 18 tons kvælstof om året fra Holbæk by og 45 tons fra Fårevejle rensningsanlæg samt drænafløb til Isefjorden.

Det er træls for livet i og omkring Isefjorden, som er vurderet til at have en lav miljøkvalitet, og det gør det umuligt for kommunerne at leve op til de overordnede vandrammekrav. Ombygningen af Fårevejle rensningsanlæg med den nyeste teknologi vil ifølge kommunerne desuden gøre det muligt at fjerne det meste af de medicin- og plastrester, som findes i spildevandet.

Det er klart, at udledningen til kystvandet, som har forbindelse til den stærke strøm i Storebælt, ikke må medføre en øget forurening af fiske- og badevandet i bugten, men det har kommunerne jo også garanteret ikke vil finde sted - og det skal de selvfølgelig holdes fast på!

Men planen om at etablere en række kvælstofrensende vådområder før udløbet, som også kan blive attraktiv natur, virker helt rigtig. Jeg har i øvrigt selv sommerhus ved Høve strand, og allerbedst ville det være, hvis udledningen kunne blive ført helt ud i Storebælt, men det vil koste en hel del mere, siger kommunerne.

Det synes jeg imidlertid vi skal arbejde for, Bjarne, så vil vi være helt sikre på fisk og god natur i både Isefjorden og Nekselø-/Sejerøbugten. Alternativt kunne du starte en underskriftindsamling mod landbrugets overgødskning i Lammefjorden og andre steder.

Ole Busck

Mosevangen 3

Abildøre Ole Busck er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred.