Spildevandsprojekt - dyrt og dårligt

Debat Kalundborg - 11. februar 2020 kl. 14:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det planlagte nye rensningsanlæg i Fårevejle kan blive en trussel for badevandskvalitet i Nekselø Bugt og unødvendigt dyrt for borgerne i Holbæk Kommune. Miljøproblemerne i Isefjorden kan løses meget billigere.

Holbæk og Odsherred Kommuner har besluttet, at Holbæks spildevand skal sendes i et langt rør til et nyt rensningsanlæg i Fårevejle, hvorfra det rensede spildevand pumpes ud i Nekselø Bugt. For at kompensere for den øgede næringsstofbelastning til Nekselø Bugt skal der anlægges vådområder, som fjerner nitrat fra landbruges drænvand. Som nævnt på borgermødet i Fårevejle den 1. februar (omtalt i NordvestNYT 3. februar), synes jeg det er en rigtig dårlig løsning.

Projektet anslås at ville koste 350 millioner kr. Rationaliseringsgevinsten ved at bygge et stort nyt anlæg vurderes til 100 millioner kr. De resterende 250 millioner kr. skal betales alene af vandforbrugerne i Holbæk, dvs. ca. 10.000 kr. pr husstand. Yderligere er det et højrisikoprojekt med mange usikre forudsætninger. Så regningen til hr og fru Jensen kan nemt blive meget større.

Projektet er præsenteret som et miljøprojekt, der sørger for at nitratbelastningen til Isefjord reduceres med det, som den nuværende vandplan kræver. Det er en meget dyr måde at få den miljøgevinst på. Den samme mængde nitrat kunne fjernes for en femtedel af prisen ved at betale landbruget for at benytte velafprøvede virkemidler, som f.eks. minivådområder, i de fire kommuner, der grænser op til Isefjorden. Hvis nitraten bliver fjernet i Isefjordens opland, vil der ikke være nogen grund til at sende Holbæks spildevand via Fårevejle til Nekselø Bugt.

Den næste vandplan skal tage hensyn til klimaændringer. Det betyder, at der fremover vil komme større krav til nitratfjernelse, end det foreslåede projekt kan levere. Det nye spildvandsanlæg er altså en meget dyr løsning, som allerede ved ibrugtagning om 6 -10 år ikke løser hele miljøproblemet i Isefjorden.

Hvis Holbæk Kommune vil have flyttet sit rensningsanlæg væk fra havnen for at skaffe plads til byudvikling, vil der givetvis kunne findes egnede og langt billigere placeringer tæt på Holbæk.

Jens Christian Refsgaard

Strandgårdsvej 44

Roskilde