Som gamle melodier fra et nedslidt orgelværk

Hvor ideologien går ind går forstanden ud, (Erasmus af Rotterdam), for selv om forudsætningen for, at myndighederne kunne finde frem til netop den somaliske smittekæde var, at somalierne, som ansvarsbevidste borgere havde ladet sig teste, var der ingen kære mor. Fru Støjbjerg lyste bål og brand og krævede de formastelige anbragt i tvangs karantæne.

På et pressemøde i Danmarks Radio sagde statsministeren: »Der er simpelt for mange med ikke vestlig baggrund der er smittet«. Ja, men det er der da! Det er ganske vist, men det har bare intet med deres manglende vestlige baggrund at gøre. Statsministeren kunne lige så godt have henvist til, at der var for mange AGF-fans, for mange slagelseanere, ringstedere, eller for den sags skyld for mange slagteriarbejdere, der er smittede.