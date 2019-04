Send til din ven. X Artiklen: Snigende centralisering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snigende centralisering

Debat Kalundborg - 30. april 2019 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhed

Af Niels Erik Christensen Teglbjergvej 9 Aarby

Hvad agter regionsrådet at gøre for at udnytte de lokale akutcentre? Når jeg spørger, er det fordi jeg ser flere tegn på udsultning og dårlig udnyttelse af akutcentret i Kalundborg.

Der er ikke længere knyttet røntgenlæger til centret, som tidligere har haft to. Det betyder, at undersøgelser, der kræver brug af kontrastvæske, ikke længere kan udføres i Kalundborg.

Jeg har for nyligt fået foretaget en monitorering af hjerterytmen. Det krævede to besøg på sygehuset i Holbæk. Et hvor en sygeplejerske satte to hæfteplastre på og instruerede i, hvordan jeg selv kunne sætte dem på samt udleverede den lille monitor på størrelse med en æske tændstikker. En opgave, som uden problemer kunne være udført lokalt enten på akutklinikken eller hos egen læge. Det andet besøg var for at aflevere udstyret.

Under valgkampen op til regionsvalget gik Peter Jacobsen, som både er medlem af kommunalbestyrelsen og regionsrådet, helt ind for, at der kom en DEXA-skanner til akutcentret i Kalundborg. Nu oplever vi, at undersøgelser for knogleskørhed bliver henvist til Køge, som har et halvt år ventetid. Resultatet er, at patienterne foretrækker at blive henvist til privathospitaler.

Jeg finder udviklingen helt utilfredsstillende til stor gene for både patienter og regionen, og skal opfordre regionen til at hindre denne snigende centralisering.