Send til din ven. X Artiklen: Sludder og vrøvl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sludder og vrøvl

Debat Kalundborg - 20. oktober 2020 kl. 10:52 Kontakt redaktionen

Debat

Jeg blev temmelig forbløffet, da jeg læste i avisen, at at borgere ikke får lov at klage over havmøllerne. Utroligt, at Energiklagenævnet kan afvise en borgers klage med den begrundelse, at klageren ikke er klageberettiget, selvom der er udsigt fra huset udover bugten. Der kræves en væsentligg og individuel interesse for, at afgørelsen ændres.

Jeg forstår simpelthen ikke, at det ikke er væsentligt, at få sin havudsigt komplet ødelagt af havmøller så tæt på. Både visuelt og støjmæssigt er det direkte ødelæggende for livskvaliteten! Hvordan kan det vurderes, som en udtynding af den enkeltes interesse? Fordi vi er mange, rigtige mange, om at mene, at de havvindmøller ikke hører til i bugten, men skal placeres langt ude på havet.

Sikken en gang sludder og vrøvl at få serveret. Selvom jeg ikke selv bor med udsigt til bugten, men derimod oppe i Bjerge by, føler jeg mig meget berørt over at få ødelagt det frie udsyn udover havet og hele miljøet, som er så utroligt værdifuldt på mange måder for både krop og sjæl. Jeg tror faktisk, at den afviste klager har det på samme måde som jeg, nemlig at opleve ro, skønhed, vild natur, afveksling ved et aldrig stillestående hav og ikke mindst det spirituelle, som er med til at give os livskvalitet. men det kan kolde hjerner ej forstå.

Til jer, som kun tænker på penge: Det er kun European Energy, som vil kunne tjene penge på projektet!

Eva Odderskov

Solsiden 5 A

Bjerge