Sigter godt, men rammer skidt

Debat Kalundborg - 19. august 2021 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

Debat

På forsiden forleden retter Flemming Lassen fra 3F sit tunge skyts mod Tina Beck-Nielsen. Han »overvejer seriøst at bede Socialdemokratiets spidskandidat om at trække sig«.

Hans lange svada med talrige formodninger og bebrejdelser havde været dobbelt så god, hvis den var halvt så lang. Især hvis han havde fortalt, hvad der opnås, hvis han gør alvor af sin trussel.

Jeg skal ikke komme ind på de mange mistænkeliggørelser og løse formodninger, der fremføres. Men inde mellem de mange ord ligger der signaler, som er bekymrende, hvis han får magt som han har agt. Lassen mener, at Beck-Nilsson »underløber den socialdemokratiske byrådsgruppe, der i enighed har stemt for projektet«, for »hun har intet mandat« til at have en anden mening.

Eller mere direkte: Byrådsgruppen har mandat og ved, hvad der er bedst for borgerne. Uenige skal holde deres mund.

Men hverken Beck-Nilsson eller alle vi andre udenfor kommunalbestyrelsen har brug for mandat. Alle borgere - også Beck-Nilsson - har nemlig ret til at fremsætte forslag, også når de ikke falder i smag hos de folkevalgte med mandat.

Og sandheden er jo, at de folkevalgtes mandat er baseret på ganske få hundrede personlige stemmer.

I den aktuelle sag er det teknik- og miljøudvalget, der har skabt balladen om Klosterparken.

Her sidder Socialdemokratiets Hanne Olesen som næstformand. Hun havde - sammen med den angrende Niels Erik Danielsen - mandat til at råbe vagt i gevær, da udvalget tog fat på de hemmelighedsfulde forhandlinger uden at høre kalundborgernes mening. Det fandt de ingen grund til, og det har både jeg, Beck-Nilsson og alle andre borgere ret til at kritisere og imødegå, hvis man er uenig.

Det hører til sjældenhederne, at Hr. Lassen blander sig i den offentlig debat. Men jeg husker stadig 3F's annoncer for særligt udvalgte kandidater i sidste valgkamp.

Det var dér, splittelsen i Socialdemokratiet startede.

Med sine udtalelser denne gang har han skudt sig selv i foden. Han er selv med til at »koste S dyrt ved det kommende valg«. For vi vælgere stemmer ikke på baggrund af interne stridigheder om regler. Vi ønsker at høre, hvad de enkelte kandidater har at tilbyde os.

Mogens Dyhr-Nielsen

Strandvej 32,

Høng