Sidestil cyklister og fodgængere

Debat Det er glædeligt, godt for trafiksikkerheden, at cykelstien Nostrup-Ulstrup er blevet etableret, men jeg synes, det er ærgerligt, at gående er blevet nedprioriteret.

Jeg synes, gående og cyklister bør sidestilles, så der også skiltes, at cykelstien er for gående - på denne smalle sti er det vigtigt, at cyklister og gående viser hensyn over for hinanden og er ligestillede.