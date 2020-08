Send til din ven. X Artiklen: Sandøen i Houget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sandøen i Houget

Debat Kalundborg - 21. august 2020

Debat

Nordvestnyt har for nylig bragt et par dejlige artikler med tilhørende billeder fra Houget langs med Vestre Havnevejs sydside. Tak for det. Det er imidlertid nødvendigt med et par småkorrektioner.

Det fremgår, at øen ikke har et navn, og at den er dannet ved skibenes skruehvirvler. Det er ikke korrekt. Fra jeg, med mine forældre, flyttede ind på Vestre Havnevej i 1951 har øen syd for Hærvigsgade heddet »Sandøen«. Den, sammen med det lave vand mod syd og øst, dannede en fantastisk tumleplads for kvarterets børn sommer og vinter. Hertil kom, at Hougets fugle samledes her, hvor der blev fodret, når det var småt med føde på det isdækkede vand.

Gennem årene har Sandøen ændret sig væsentligt og blevet meget større - nu med bevoksning. Sagen er nærmere den, at Sandøen er øget i størrelse med de meget omfattende udvidelser af Kalundborg Havn i inderfjorden. De ændrede strømningsforhold i inderfjorden og Houget har i forbindelse med kraftige storme bragt materiale fra Gisselørespidsen til Sandøen ved Hærvigsgade. Sandøen er således blevet større, mens der er gnavet ganske meget af Gisselørespidsen. Det ses meget tydeligt af gamle fotos af Gisseløre.

Det arealmæssige lille område langs Vestre Havnevejs sydside har trods dette en overordentlig stor landskabsmæssig betydning som for-terræn for den højtliggende Femtårnede Kirke i Højbyen. I Stenalderen gik Kalundborg Fjord helt ind til Lundevej. Området var oprindeligt udlagt som Kalundborg Havns »dækkende værker«, hvilket indbar at området enten gennem uddybning til besejling eller opfyldning kunne tjene til havnens udvidelser. Af samme årsag har området flere gange været truet med udslettelse.

I 1975 foreslog S, at anlægge en Marina på arealet. Sejlklub, hotel og parkeringsareal var planen. Det udløste en strid mellem områdets beboere og byrådet, hvor der var kampafstemning. Resultatet var 10 stemmer imod og 9 for Marinaen. Sagen sluttede i 1984, hvor sejlklubben fik sin plads i Houget.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremlagde den 4. maj 2000 en fredningsplan for Houget, der dog ikke omfattede arealet langs Vestre Havnevej. Gennem energisk beboerindsats fremlagde DN et nyt forslag, hvor arealet var inkluderet. Dette fredningsforslag blev godkendt den 11. december 2003, trods S-borgmester Frejbæks modstand. Hermed sikredes dette pragtfulde område for mennesker og fugle. Også fiskeynglen trives i Hougets rene klare vand. Dengang lyttede byrådet til borgerne - det gør man som bekendt ikke længere.

Erik Dannenberg

Vestre Havnevej 16

Kalundborg