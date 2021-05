Send til din ven. X Artiklen: Sælger politikerne kalundborgensernes kulturarv? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sælger politikerne kalundborgensernes kulturarv?

Debat Kalundborg - 15. maj 2021 kl. 19:51 Kontakt redaktionen

Debat

Protesterne over byggeri i Klosterparken og Munkesøen på bl.a. arealer, som i eksisterende lokalplan fra 1997 er udlagt til park og grønt område er så småt - men snart i sidste time - begyndt at dukke op i medierne.

Hvad de færreste nok tænker over er, at det måske ikke kun er bidder af borgernes grønne ­byrum, som politikerne sælger til AP Pension - salget omhandler muligvis også Kålund Kloster - en del af kalundborggensernes kulturarv.

Kålund Kloster udgør en del af lokalplanområdet og kan såfremt forslaget til den ny lokalplan, der er fremlagt for politikerne, vedtages - herefter kun anvendes til boliger.

Ombygning af Kålund Kloster til 6.500 m2 boligareal bliver dyrt, da bygningen er fredet både ud- og indvendigt - har kommunen selv råd til det, eller er det AP Pension, som skal forestå ombygning af Kålund Kloster til boliger til egne pensionskunder - eller skal den historiske bygning stå og forfalde, når den fremadrettet ikke må anvendes som offentlig administrationsbygning?

I AP Pensions projekterede boligbyggeri af otte klyngehuse op til 10.000 kvadratmeter ny bebyggelse i tre og fire etager har pensionsselskabets kunder førsteret til de attraktive boliger i det grønne område tæt på vandet.

Byggeriet er planlagt opført i et grønt område, der i årevis har været et skattet gode - tilgængeligt for alle borgere, store som små, studerende og turister- midt i byen.

DN opfordrer politikerne til, at sikre hele det samlede grønne område urørt som by park fremover - til glæde for de mange.

Teknik- og miljøudvalget er indkaldt til et ekstraordinært møde onsdag den 19. maj for at få presset den nye lokalplan igennem det politiske system i ekspresfart!

DN Kalundborg har afgivet kritisk høringssvar på projektet - det fulde høringsvar kan læses på DN's hjemmeside under »vi arbejder med - høringer«.

Udkast til den nye lokalplan indeholdende boligbyggeri i tre og fire etager kan læses på teknik- og miljøudvalgets dagsorden på kommunens hjemmeside.

Er det borgernes ønske, at de grønne byområder skal bebygges, så flere borgere skal deles om færre kvadratmeter parker og grønne by områder - eller ønsker borgerne ligesom DN Kalundborg endnu flere grønne åndehuller i byerne - så giv jeres mening til kende.

Er der mangel på boliger, så opfordrer DN kraftigt politikerne til, at der bygges boliger og anlægges grønne arealer/ny natur i tilknytning til nybyggeriet andetsteds i stedet for at bebygge dele af det grønne område i Munkesøen / Klosterparken.

Susanne Ladefoged

Formand DN Kalundborg