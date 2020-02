Så godt går det heller ikke i folkeskolen

Alle er glade og tilfredse. Vi i rød blok får det svært med i fremtiden at opretholde vores pres og kritik, af måden vores folkeskoler i Kalundborg bliver drevet på. Vi fik lige »hevet tænderne ud« - tak for det..

Det må have været et »godt« internatmøde/kursus. Helt fint med positive tilkendegivelser, men det er bare ikke sådan virkeligheden ser ud i Kalundborgs skolevæsen. Folkeskolerne mangler penge til den daglige drift. Inklusionen går heller ikke godt. Mange afgangselever forlader skolen uden de fornødne kundskaber til at komme videre i tilværelsen. Lærerenes undervisningstid sættes op, så der kan spares. Forberdelsestiden er stadig for ringe. Der er for mange ikke uddannede lærere, som underviser vores børn. Hvad med tolærerordningen vi i rød blok fik indført i 1. og 2. klasse, som tilsyneladende heller ikke får lov at fortsætte i det kommende budget 2020 - vedtaget af blå blok alene.