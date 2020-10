Send til din ven. X Artiklen: Ryk vindmøllerne ud i Nordsøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ryk vindmøllerne ud i Nordsøen

Debat Kalundborg - 21. oktober 2020 kl. 14:53 Kontakt redaktionen

Debat

Det står mere klart nu, at det drejer sig om cool cash, og intet andet for European Energi, idet etablering af kystnære møller er væsentlig billigere end etablering af møller på havet begrundet i lavt vand giver mindre fundament, kystnære møller giver mindre kabelføring osv. Der er beregninger på fordele ved at flytte møllerne ud i Nordsøen, hvor der er mere plads, mere vind, flere fuldlasttimer, besparelser i CO2-udledningen, ingen konflikt med naturen, dyrelivet, fuglene, turismen og mennesker iøvrigt.

Er der mon nogen der har tænkt på hvorfor det hedder HAV-vindmøller? Nu må myndighederne tage aktion og afvise projekt kystnære havmøller Jammerland Bugt. Åben-Dør-Projektet var en fejl begået i 2012. Det er blevet erkendt og loven blev ændret i 2016.

Det er stadig muligt at afvise projektet, og vi har ikke råd til at lade være. Naturen er ikke til salg, og den natur vi har tilbage, må vi værne om. Det er vores alles natur, pengene ved projektet går kun til European Energy.

I Jammerland Bugt har vi 25 procent af den vesteuropæiske bestand af edderfugle, ca 273.000. De lever og overlever ved at spise blåmuslinger fra bugten om vinteren.

Vi har »Flasken«, der er en brakvandssø og et fredet naturområde, der ligger ved Halleby Å's udløb i Jammerland Bugt. »Flasken« er Natura 2000 (nr 157) og de fugle, der skal dertil, er nødvendigvis nødt til at flyve over vandet i bugten for at komme frem og tilbage. Vi har også den største målte tæthed af marsvin.

Sluttelig vil jeg nævne turismen. En økonomisk gevinst for kommunen via campingpladser, teltpladser, kolonier og sommerhuse osv. Jammerland Bugt er et smukt åbent vindue ud til vandet, naturen, friheden og til fred og ro. Lad den ikke blive ødelagt af 40 kystnære, støjende, blinkende møller.

Vindmøller ved Skovtårnet blev afvist på grund af den lokale turisme, hvad med vores turisme? Hvem og hvordan sikres en økonomi og et krav om oprydning efter evt kystnære møller, når de engang ikke fungerer mere?

Stadig tilhænger og bruger af grøn energi og tilhænger af vindmøller på havet.

Lene Bysted

Søndervang 28

St. Fuglede