Ryk erhverv og industri uden for byzonen

Så blev der debat på rådhuset, to emner ud af 17 kunne få kommunalbestyrelsen op af sæderne. Den ene var togdrift til og fra Kalundborg, og den anden var debatten om den store klods på 30 meter i højde og 150 m2 i diameter, som nu skal ligge på Asnæsvej i Kalundborg. I demokratiets navn var det flertallet som vandt, Venstre, DF og Radikale Venstre argumenterede for virksomhedens ret til at gøre, hvad de vil, ellers vil de måske flytte virksomheden, som der blev sagt.