Røsnæs skal ikke flækkes

Dette skyldes sandsynligvis, at det er den korteste og dermed billigste. På kommunalbestyrelsens møde i oktober 2019 blev holdningen til de konkrete planer om en linjeføring drøftet. Martin Damms svar var, at det var alt for tidligt at have en holdning, at »krudtet skulle holdes tørt« til senere. Han fortsatte de beroligende ord til repræsentanterne for foreningen »Nej til motorvej på Røsnæs«, der stillede spørgsmål fra tilhørerpladserne. Han er med tiden blevet mere konkret og udtaler nu gerne, at en motorvej »må ikke flække Røsnæs på langs«.