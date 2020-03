Røsnæs skal høres om motorvej og bro

Debat

Det har været et fast løfte fra transportminister Benny Engelbrecht, at borgerne skal have mulighed for at ytre sig ved høringer og informationsmøder, når resultatet foreligger af 1. fase af forundersøgelserne til etablering af en fast Kattegatforbindelse - blandt andet med tilslutning til en motorvej over Røsnæs.