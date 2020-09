Send til din ven. X Artiklen: Resttræ fra ansvarlig skovdrift er bæredygtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Kalundborg - 04. september 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 27. august spørger Susanne Ladefoged fra Danmarks Naturfredningsforening her i avisen, om den træflis, vi anvender på det nye Asnæsværk, nu også er bæredygtig. Det er et vigtigt spørgsmål. Der findes nemlig både god og dårlig biomasse, og når vi sender kul på porten, skal vi samtidig sikre os, at den biomasse, vi anvender, også faktisk er bæredygtig.

Men lad mig starte med et spørgsmål: Hvorfor bliver træer fældet? Den primære indtægtskilde for driftsskov er at levere tømmer til byggeri og møbler, hvor det erstatter mere klimabelastende materialer og binder CO2.

Det er skovdriftens virkelighed, at man for at producere tømmer må fælde træer. Og ikke al træ, eller alle træer, bliver til tømmer. Mindre, skæve og syge træer tyndes løbende ud for at give udvalgte træer plads til at vokse sig store og gamle. Toppe og grene skilles fra modne stammer. Rundt træ skæres til firkantet tømmer. I alle disse led opstår der resttræ.

Det er de rester - som ikke har anden anvendelse og som alligevel ville frigive den samme CO2, når det rådner eller brændes på stedet - vi anvender til el og fjernvarme. Hertil køber vi kun certificeret resttræ, så vi sikrer os, at den udledte CO2 bindes i ny skov.

Hvad så med CO2-udlededningen fra skovmaskiner, lastbiler og skibe? Her er proportionerne vigtige. Ingen energiform er, når man medtager hele værdikæden, 100 procent CO2-neutral. Alligevel er bæredygtig biomasse en stor forbedring for klimaet. Selv når brændstof til maskiner og transport tælles med, giver biomasse CO2-reduktion på ca. 90 procent. Det tal opgøres årligt og findes på vores hjemmeside, hvor man også kan finde dokumentation for, at vores biomasse er certificeret.

Vores skove er en unik ressource, vi skal værne om. Det gælder både kulstofbalancen, hvor vi alene anvender resttræ fra skove, der i vækst. Men det gælder også biodiversitet, som vi skal beskytte, ved at en andel af den døde vedmasse efterlades til dyr og svampe i vores driftsskove. Og vi skal samtidig give plads til urørt skov, hvor naturen kan råde.

Derfor støtter vi også nye lovkrav til bæredygtig biomasse, som netop nu forhandles. Så vi også fremover både giver plads til biodiversitet og urørt skov, og samtidig får sund og ansvarligt dreven produktionsskov, der leverer træ til tømmer og papir - hvorfra resttræet kan hjælpe os til at holde kullet i jorden.

Peter Kofod Kristensen

Forstkandidat

Ørsted

