Rent drikkevand

For det første er jeg ikke sur, jeg har bare en anden holdning end Erik Madsen. Jeg synes, det er mest rigtigt, at når kommunen skriver i Pesticidhandleplanen, at man skal udfase, altså stoppe med brug af pesticider, så skal vi leve op til det og så stoppe med at bruge Roundup.

Det aktive stof i Roundup hedder glyphosat og anses for at være kræftfremkaldende. Vand og væsker løber som bekendt nedad og ender i værste fald i vort grundvand. Den situation skal vi for alt i verden undgå. Erik Madsen skriver, at Roundup er det mindst CO2-belastende. Rounduop er et pesticid, et ukrudtsmiddel, som intet har med CO2-belastningen at gøre. CO2-belastningen handler om at udlede fossile materialer, som betyder, at kloden varmes op. I den sammenhæng handler det om at udskifte den fossile brændstoffer med vedvarende energi som sol- og vindkraft i en grøn omstilling.