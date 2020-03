Peter Jacobsen tager fejl

Debat

Når avisen torsdag (27/2) fortæller, at Peter Jacobsen fra DF ved byrådsmødet fortæller, at togene til og fra Kalundborg er MZ-drevne, så er der tale om misinformation. Der køres enten med MF (IC3) eller MG (IC4), når der køres med togsæt, og dobbeltdækkerne trækkes af ME-lokomotiver. MZ og MX bruges fx af Regionstog, og et eksempel på begge kan ses ved remisen i Holbæk.