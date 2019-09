Send til din ven. X Artiklen: Pas på ældres værdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på ældres værdighed

Debat Kalundborg - 13. september 2019 kl. 11:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Alle kommuner har fået del i værdighedsmilliarden, der har været en hårdt tiltrængt håndsrækning til ældreplejen. Det gælder også Kalundborg Kommune. Pengene har gjort en forskel, for ældreplejen i de danske kommuner har været og er ramt af besparelser. Det er ikke fordi værdighedsmilliarden løste alle problemer i vores ældrepleje, men den har da givet et løft og flere varme hænder til gavn for vores ældre. Det siger vi tak for!

Nu skal Kalundborgs politikere til at forhandle budget for næste år, og her er det vigtigt, at de lader pengene fra værdighedsmilliarden blive på ældreområdet! Værdighedsmilliarden har nemlig hidtil været øremærket ældreplejen, men fra næste år bliver pengene uddelt til kommunerne over bloktilskuddet. Det betyder, at en kommune som Kalundborg selv kan beslutte, hvordan pengene skal bruges. En kommune kan endda vælge at tage dem helt væk fra ældreområdet. Det vil få alvorlige følger for de ældre, hvis kommunerne begynder at fjerne pengene fra værdighedsmilliarden fra ældreområdet.

Danske Seniorer står fast på, at værdighedsmilliarden skal gå til værdighed for ældre - også næste år. Kommunerne er moralsk forpligtet over for os ældre til at fastholde pengene på området. Danske Seniorer vil protestere over ethvert forsøg på at reducere ældreplejen, for uanset om årstallet er 2019 eller 2020 har alle ældre ret til en værdig alderdom.

Ole Jordy Larsen

Kredsformand

Danske Seniorer Vestsjælland