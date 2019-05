Ordets magt

Da Martin Luther King i 1963 udtalte »I have a dream«, inspirerede han til håb og drømme. Nøjagtig som John F. Kennedy i 1961 med ordene »ask not what your country can do for you, but what you can do for your country« appellerer de til en ny måde at tænke på, et nyt tankesæt, der kan ændre både dit liv og andres. Senest inspirerer den unge klimaforkæmper Gretha Thunberg andre til at træffe nye valg i deres liv, primært gennem hendes ord.