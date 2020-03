Send til din ven. X Artiklen: Om krænkelseskulturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Om krænkelseskulturen

Debat Kalundborg - 09. marts 2020 kl. 16:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Når man besøgte Kallundborg Tømmerhandel, kunne man i et stykke tid møde et skilt, der efterlyste frivillige mænd til Kirkens Korshær.

Skiltet var illustreret med to mænd belæssede af værktøj. Ingen omsvøb, men klar besked.

Hver gang jeg så det, glædede jeg mig over, at her dog var nogen, der ikke var bange for at sige det, som det var uden valne forbehold og hensyn til alle sider.

Jeg overvejede faktisk flere gange, om jeg skulle melde mig. Det er en fin genbrugsbutik, Kirkens Korshær har der ude på Stejlhøj. Vi kommer der både som kunder og som leverandører af ting, vi ikke bruger mere.

Min dovenskab har dog holdt mig tilbage.

Men nu er skiltet væk. Fjernet på ordre fra Kirkens Korshærs hovedkontor. Nogen var blev krænket over, at skiltet ikke efterlyste kvinder, fik jeg at vide.

Det havde stået i et læserbrev i Nordvestnyt, som hovedkontoret havde set. Det var skrevet af en knold ude fra Jerslev.

Hvem kunne det mon være? Jeg overvejede grundigt, indtil det slog ned i mig: Kan knolden være mig?

Jeg skrev godt nok et læserbrev om skiltet for en måneds tid tiden, men der stod intet om, at jeg var krænket.

Det var tværtimod skrevet som en advarsel til hvem, der ikke ville krænkes, om at undgå skiltet ved tømmerhandelen. Eller som en vejledning om, hvor man kunne gå hen og få sig en god gang krænkelse, hvis man trængte til at få blodet til at rulle lidt raskere på en grå og regnfuld vinterdag.

Faktisk henvendte jeg mig direkte til feministpolitiet.

Men der stod intet om, at jeg selv var krænket. Det er godt nok gerne dem, der bliver krænket på andres vegne, der råber op, så meget vil jeg godt give Kirkens Korshær.

Men at beskylde mig for at være krænket af et skilt, der kun efterlyser mænd og ikke kvinder, er næsten det samme som et beskylde mig for at være feminist, og så bliver jeg krænket.

Jørgen T. Madsen

Søvejen 11

Jerslev