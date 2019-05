Send til din ven. X Artiklen: Nye muligheder for udlejning af jord? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye muligheder for udlejning af jord?

22. maj 2019

Debatten om den kommende omfartsvej mellem Herredsåsen og Raklev, er tilsyneladende gået i stå. Måske er der ikke mere at tale om! Den er jo vedtaget.

Nu er vi jo i Kalundborg Kommune og her tænkes virkeligt alternativt, f.eks. besluttede kommunalbestyrelsen i 2014, at man ikke engang ville ulejlige sig med at undersøge, om der var mulighed for at ekspropriere for at etablere Ny Vesthavn. I stedet underskrev borgmesteren og kommunaldirektøren en lejekontrakt, som kommunalbestyrelsen godkendte. En kontrakt, der betyder at jordbesidderen i de næste 99 år får ca. 500 gange den normale eksproprieringspris i leje.

Så hermed en opfordring til jer, der evt. kan blive ramt af ekspropriering: Skynd jer at komme med et oplæg til at udleje jorden i stedet. Hvis eksproprieringsbeløbet, der bliver tilbudt er i omegnen af 50.000 kr., så er en årlig husleje på 250.000 kr. ikke helt ved siden af.

Skulle I blive mødt med modstand til jeres forslag, så bed de ansvarlige om at finde de gode argumenter frem; hvorfor det giver bedre mening at leje areal til etablering af en havn, end til en vej, der vel er nemmere at flytte eller nedlægge senere. Kommunalbestyrelsen og borgmester kan dårligt sige nej til et tilbud om leje i stedet for at krænke den grundlovssikrede ejendomsret, som de lige har gjort det i et væsentligt dyrere anliggende. En opfordring til dem, der ejer jord, der skal benyttes til cykelsti på Røsnæs gør det samme! Fastholdes denne praksis, når der skal etableres en fast forbindelse til Jylland, kan det gøre lodsejerne på Røsnæs ganske velhavende i fremtiden.

Jan Fich

Torvet 9

Kalundborg