Ny strategi

Debat Børn- og familieudvalget har besluttet at arbejde for en ny folkeskolestrategi.

Baggrunden er, at vores folkeskoler de seneste år ikke har kunnet leve op til de politiske forventninger om at hæve elevernes faglige niveau, sænke fraværet og styrke trivslen.

Det kunne også være interessant at vide, om den nationale aftale mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening vil give bedre arbejdsvilkår for lærerne i Kalundborg. Bedre arbejdsvilkår for lærerne er et godt udgangspunkt for at hæve elevernes faglige niveau, mindske fraværet og styrke elevernes trivsel.