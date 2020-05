Nej til skattely

Debat I marts 2015 stillede Enhedslisten et forslag om, at Kalundborg Kommune skulle undgå at handle og/eller indgå aftaler med firmaer i skattely.

Forslaget kom desværre ikke til behandling. Martin Damm mente ikke, det var et kommunalt anliggende. Hvis forslaget var blevet vedtaget, eller vi havde haft fokus på problematikken, så kunne vi have undgået et samarbejde med Søbæk-imperiet, som er opholdssteder og skoler for udsatte og psykisk syge børn og unge.