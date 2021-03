Når jeg bliver gammel ...

På torsdag skal vi have planseminar i kommunalbestyrelsen. Vi har i flere år talt om etablering af et plejecenter i syd, og vi har da også afsat penge til det. Jeg har dog svært ved at forstå, hvorfor det går så langsomt, når behovet er der og endnu mere i fremtiden.

Vi har kun et aflastningsplejecenter i kommunen, og det ligger i Høng. Det kan være en lang rejse for nogen, som skal besøge et familiemedlem, som midlertidigt er på plejecenteret. Så er der de ældre, som klarer sig udmærket, men som gerne vil have noget mindre og billigere at bo i. I Gørlev er der ca. 100, der er på venteliste til et såkaldt seniorbofællesskab.