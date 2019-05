Send til din ven. X Artiklen: Når »grøn« energi er en falsk varebetegnelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når »grøn« energi er en falsk varebetegnelse

I en artikel her i avisen den 29. marts er der lutter smil i Kalundborg Forsyning over, at Asnæsværket om kort tid går fra kul til træflis. Verdens Skove er glad for, at kullene er på vej ud af Kalundborgs energiforsyning.

Ifølge artiklen vil Asnæsværket fremover bruge træflis, der er et »naturligt restprodukt«, og som en følge heraf vil Kalundborgs fjernvarme snart være »100 procent grøn«. Klimabelastningen vil falde med, hvad der svarer til 800.000 tons CO2 eller udledningen fra 400.000 biler om året, lyder påstanden.

Disse mildt sagt fantastiske tal præsenteres desværre uden skyggen af dokumentation. Det er velkendt, at flis generelt er et dårligere og mindre energieffektivt brændsel end kul. Der slippes tit større mængder CO2 ud i atmosfæren, når flisen brændes, end hvis den samme energimængde var produceret ved at afbrænde kul. Desuden anvendes der fossile brændsler til at producere og transportere flisen.

Træflisen kommer fra skoven. Naturtilstanden i danske skove er generelt set ringe, og bliver ikke bedre af, at der hvert år udtages godt 2 millioner tons flis til vore varmeværker, hvorved levesteder for dyr og planter forringes. Ørsted påstår i deres PR-materiale om Asnæsværket, at de vil bruge »resttræ fra bæredygtige skovbrug«, hvor træerne genplantes. Dette ændrer dog ikke ved, at afbrændingen medfører et stort udslip af CO2 her og nu.

Politikerne lagde i sidste års energiforlig op til, at biomassen skal spille en langt mindre rolle i dansk energiforsyning. At indfase flis som på Asnæsværket virker som den forkerte beslutning på det forkerte tidspunkt. Timingen er kort sagt den værst tænkelige. Der er nemlig alternativer - byer som Esbjerg og Aalborg ønsker at blive fri for kul - uden at bruge en tvivlsom erstatning som træflis.

Hvis Kalundborg Forsyning ønsker grøn energi, bør de allerede nu sætte en slutdato for anvendelse af flis på Asnæsværket.

Andreas Petersen

bestyrelsesmedlem

Verdens Skove