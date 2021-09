Send til din ven. X Artiklen: Midtbybyggeri - en gigantisk øjebæ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midtbybyggeri - en gigantisk øjebæ?

Debat Kalundborg - 01. september 2021

Debat

Det planlagte byggeri i Klosterparken kan på det nærmeste sammenlignes med en beslutning i Frederiksberg Kommunalbestyrelse om at opføre Klyngehuse i Frederiksberg Have, svarende til dem AP-Pension har tiltvunget sig adgang til at opføre i Klosterparken.

Som Klosterparken er et yndet grønt åndehul for kalunborgenserne er Frederiksberg Have et tilsvarende værdsat åndehul i Københavns udkant.

Reaktionen ville blive en meget forhenværende kommunalbestyrelse. Det samme bør være tilfældet i Kalundborg!

For nogle år tilbage spadserede den kendte TV-Journalist Peter Olesen en tur i Kalundborg Midtby.

Han berettede henrykt om de smukt restaurerede huse i den middelalderlige højby.

Derefter nåede han til Lindegade hvor man finder det flotte gamle apotek samt den fredede enestående bindingsværkbygning fra 1681 på Lindegade 1-3.

Klinet op til dette smukke hus' vestgavl ses et nyt, kasseformet hus i stål og glas. Olesens meget rammende karakteristik var, at denne nybygning for ham tog sig ud som en »øjebæ« af værste slags.

Borgerne opfordres til ved selvsyn at observere denne rædselsfulde sammenblanding af arkitektur, som Hanne Olesen uden tvivl vil kalde byudvikling.

Mere rammende kan det vel ikke udtrykkes?

Men det er præcis hvad et stort flertal i den afgående kommunalbestyrelse netop nu er i fuld gang med i samarbejde med AP-Pension (som en krævet modydelse for at skyde penge i et byggeri på Stelhøj) at begå mod Kalundborg middelalderlige midtby.

Med Peter Olesens ord en gigantisk »øjebæ«, der forsøges solgt til borgerne i Kalundborg som en byudvikling.

Men borgerne tager forståeligt stærkt afstand fra dette spekulationbyggeri og vil vide at afregne dette angreb på Kalundborgs middeladerlige kulturarv ved det tilstundende KV-21!

Højbyen lider rigeligt under det sanseløst grimme Kalundborg Hals byggeri, der også er klinet op ad de gamle huse i denne del af byen.

Forhåbentlig er hallen bygget af beton af dårlig kvalitet, så denne vederstyggelighed kan bortskaffes når tiden er inde.

I stedet bør den gamle bymurs forløb østover genskabes, gerne med en vandfyldt voldgrav. Noget tilsvarende er udført omkring Vordingborg Slot.

Det giver en ganske fin stemning af den kulturarv, der findes her.

Erik Dannenberg Vestre Havnevej 16 Kalundborg