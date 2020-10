Mere skov

Her er jeg helt enig med Hans Kurt. I Kalundborg har vi et måltal om, at vi skal nå et skovareal på 20 procent. Det svarer ca. til en forøgelse fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det, at der er flere lodsejere, der ønsker at etablere skov.