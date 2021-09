Mange håber på nedstemning af forslag

For et stykke tid siden skrev jeg et åbent brev til Borgmester Martin Damm hvor jeg efterlyste mere åbenhed angående byggeriet i Munkesøparken ved en planche og afmærkning af det areal som AP Revision, forsikring og finans og så videre vil erhverve og bebygge.

Der er sat en planche op, som viste arealet på det tidspunkt, men firmaet AP skulle jo bruge en større del af arealet nord for gymnasiet, fremgår det af Nordvestnyt, så der må et nyt skilt op.

Jeg efterlyste også en form for markering af, hvor skellet for det areal, AP køber, og hvor meget borgerne kan bruge som rekreativt område.

Det er ikke sket, men det ville nok synliggøre for både de kloge politikere og for os borgere, hvor lidt der er tilbage til det rekreative.

Er det rigtigt, som der siges, at borgere og gymnasiet kun har en stribe på 65 meter nord for gymnasiet tilbage af parken?

Vi er mange, som håber og ønsker, at man nedstemmer forslaget ved det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Det er ingen skam at have et standpunkt til man tager et nyt. Som en klog socialdemokrat sagde for mange år siden.