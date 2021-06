Send til din ven. X Artiklen: Man undres overordentligt meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man undres overordentligt meget

Debat Kalundborg - 10. juni 2021 kl. 17:48 Kontakt redaktionen

Debat

Her på det seneste har der været et par særdeles interessante indlæg med kommentarer til midtby-projektet. Først var det et særdeles velskrevet og interessant indlæg fra Theo Kristensens hånd - lidt senere fulgte der et indlæg fra Kaj Buchs hånd.

Hvor har d'herrer dog ret. Der arbejdes ihærdigt på at få Højbyen optaget på Unescos verdensarvsliste. Med de(t) projekt(er), der er blevet vist, er det helt klart, at tanken om Unesco er borte med blæsten.

Under hele processen med omkalfatringen af »den firkantede rundkørsel« var erhvervslivet meget opmærksom på antallet af p-pladser. Jeg må gi' Theo Kristensen ret - det er noget af en holdningsmæssig ændring, hvis Klostertorvet inddrages til bebyggelse. Hertil kommer et eventuelt tab af p-pladserne nord for Kålund Kloster. Hvor skal de mennesker, der bor i det område parkere? Det vil betyde en yderligere forværring af parkeringssituationen foran/øst for Munkesøparkens første blok.

Jeg husker fra »kampen« for et bedre Klostertorv, at vi gang på gang fik at vide, at da Det Særlige Bygningssyn i 1951 gav Kalundborg Kommune tilladelse til at rive den sydlige længe af det fire-længede Kaalund Kloster ned inklusive mistbænkene til gartneriet, var det på betingelse af, at den sydlige længe skulle genopføres, hvis man fraveg det, der dengang blev givet tilladelse til. Der er ingen tvivl om, at Kalundborg Kommune vil undskylde sig med, at da Kaalund Kloster brændte, mistede man kommunens arkiver. Mon ikke Det Særlige Bygningssyn kan tilbyde at hjælpe? De har uden tvivl et ajourført arkiv.

I belægningen på Klostertorv er der nedlagt nogle rustne jernelementer. Der er ingen, der ved, hvad disse elementer markerer. Det er et dårligt forsøg på at markere det kloster, der ligger gemt under Kloster Torv. Deraf navnet på torvet. Hvordan kan man tro, at Nationalmuseet giver tilladelse til byggeri der? For ikke at sige klos op og ned ad »Fars Hat«!

Jeg er enig med Theo Kristensen og Kaj Buch - hele projektet vidner om historieløshed og manglende forståelse for vores bys kultur. Dertil kommer manglende respekt for det arbejde, der er lagt i forsøget på at få Højbyen på Unescos verdensarvsliste.

Hvordan kan man i øvrigt tillade sig at gå i gang med søgegravninger dagen efter, at kommunalbestyrelsen havde drøftet projektet i parken? Er man sikker på, at projektet bliver godkendt?

Jeg håber, at resultatet af det kommende kommunalvalg vil resultere i en kommunalbestyrelse, der rummer større forståelse for vores bys historie og respekt for samme.

Ejvind Bitsch

Hestehøje 18, Kalundborg