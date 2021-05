Send til din ven. X Artiklen: Man bli'r så træt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man bli'r så træt

Debat Kalundborg - 07. maj 2021 kl. 14:11 Kontakt redaktionen

Debat

Endnu en gang er der med rette fokus på lærersituationen i Kalundborg, hvor en relativt stor del af underviserne er uden lærereksamen, og endnu en gang kan man i Nordvestnyt den 4. maj læse, at dette ikke bekymrer det politiske udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Hvordan kan en politiker, fra hvem man burde kunne forvente en indsats for at ­højne kvaliteten i den folkeskole, han er sat til at arbejde for, have en så slap holdning til, hvem der skal stå for børnenes uddannelse.

Jeg går ud fra at du har samme afslappede holdning til, om din bil bliver repareret af en faglært mekaniker, der jævnligt bliver sendt på efteruddannelse, om din tandlæge har den forventede uddannelse, om det er en specialuddannet læge, der skal tage sig af din diagnosticering, og om det er en kirurg, der skal operere dig og ikke blot en med anden uddannelse, der er vant til at føre en kniv.

Med et sådant syn på vigtigheden af veluddannet personale er der ikke noget at sige til, at du foretrækker at resignere i stedet for at arbejde aktivt for at ændre kommunens personalepolitik - eller i hvert fald måden, den praktiseres på.

Der gøres intet for at få lærerne til at føle sig værdsatte - gælder det mon også andre grupper af ansatte i Kalundborg Kommune? - tværtimod nedvurderes de gang på gang.

Jeg har stor respekt for de lærere, der under disse forhold udfører et solidt arbejde i folkeskolerne i Kalundborg, og jeg forstår slet ikke, med hvilken begrundelse nogle politikere læner sig tilbage og lader stå til i stedet for at komme i arbejdstøjet og forsøge at forstå, hvad de egentlige problematikker er i kommunens skolevæsen.

Man bli'r så træt! Hans Ole Rathje

Mosevangen 39

Kalundborg