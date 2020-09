Send til din ven. X Artiklen: Løft til børn og ungeområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løft til børn og ungeområdet

Debat Kalundborg - 17. september 2020 kl. 13:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I Kalundborg Kommunes nyligt vedtagne »Børn- og ungepolitik« fremgår det, at »alle børn og unge skal have mulighed for at indfri deres potentiale«. Selvfølgelig skal de det - det vil alle vel sige? Også jeg, for jeg har jo selv været med til at udarbejde politikken, som medlem af Børn- og Familieudvalget.

Men hvad skal der til for at indfri ungernes potentialer? Jeg mener, der skal mere fokus på daginstitutionerne og skoleområdet - også økonomisk, for det koster nogle penge at få flere hænder i daginstitutionerne og plads i ugens kalender til personalet på skolerne, så de kan forberede sig og

have tid til kontakten med forældrene, og til at klare diverse konflikter mv., som ikke nødvendigvis er en del af undervisningen, men som absolut er en del af hverdagen i vores skoler.

Og vi ved, at vores normeringer ikke er specielt prangende her i Kalundborg Kommune, hvilket medfører presset personale. Det har en opgørelse fra BUPL netop vist. Og jeg hørte det selv i sidste uge til et møde med en del af personalet fra daginstitutionerne.

Vi ved også at vores folkeskoler er pressede, bla. på grund af vores dyre skolestruktur, inklusionsstrategi og generelle socioøkonomiske forhold her i

Kalundborg Kommune.

Budgetforhandlingerne for kommunens økonomi 2021 og de efterfølgende tre år er i gang - og jeg og SF går ind til disse forhandlinger med fokus på især ovenstående - men selvfølgelig også med fokus på mange andre vigtige sager. Og vi håber på gode og reelle forhandlinger i år - og på et godt resultat.

Thomas Malthesen Hiorth

KB-medlem (SF)

Kalundborg Kommune