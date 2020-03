Send til din ven. X Artiklen: Lader Kalundborg Røsnæs i stikken? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lader Kalundborg Røsnæs i stikken?

Debat Kalundborg - 25. marts 2020 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af tilhængerne af Kattegatforbindelsen - ikke mindst lokalpolitikerne med borgmester Martin Damm i spidsen - fremfører igen og igen, at Røsnæs skam ikke vil blive »flækket på langs« med en motorvej. For et år siden lovede Martin Damm (V) på forsiden af denne avis: »Jeg vil slås for at friholde Røsnæs«.

»Det er jo bare en streg der er slået på et kort«, og »jeg tror, der kan blive fundet en løsning med en tunnel«, har været andre af de populære sentenser. Den nye indledende rapport er en spand is i ansigtet på os på Røsnæs, i Raklev-området og det nordlige Kalundborg.

Motorvejen er indtegnet lige præcis der, hvor vi har forventet, for den kan ikke flyttes nogen steder på den smalle halvø. Rapporten anerkender, at den small ø vil blive flækket - det kaldes »barrierevirkning« i rapporten, men det klarer man ved at lave fem vejoverføringer på Røsnæs, som i sig selv vil fylde meget i landskabet.

Der er ingenting om tunnelføring af motorvejen på Røsnæs, som Martin Damm og andre lokalpolitikere har foreslået, og som ellers skulle undgå at flække halvøen og skabe et støjhelvede med 130 km/t. Det eneste rapporten taler om er, at det kan være nødvendigt at lave støjværn ude ved Nyby, da motorvejen kan komme inden for 100-200 meter.

Vi må erkende, at enten tager staten ikke borgmester Martin Damm og Kalundborg Kommunes forslag om tunnel seriøst, eller også er indvendingerne druknet helt i begejstringen for Kattegatmotorvejen fra borgmesterens side. På det seneste er repræsentanter for Venstre i Kalundborg Kommune direkte og aktivt begyndt at pege på Røsnæs og nordlige Kalundborg til motorvejen, men altså uden at kunne sikre, at der arbejdes seriøst med støjbarrierer eller tunnelføring.

Vi er mange, der elsker Røsnæs og har ejendomme, som gerne vil vide, om borgmesteren stadig kæmper for os, eller om Røsnæs - Kalundborgs repræsentant i Danmarks Naturkanon - kan sælges for kortere rejsetid til Århus?

Mange potentielle tilflyttere vil måske også gerne vide, hvad borgmesteren reelt vil gå med til for at få motorvejen til Århus. Lige nu sælger Kalundborg Kommune byggemodnede parcelhusgrunde og langt de fleste er inden for 100 meter af motorvejskorridoren. Det skaber usikkerhed om hele Kalundborgs bosætningsstrategi og udvikling, for hvad nytter det at have udvikling og bosætning, hvis det kommer med massiv motorvejsstøj.

Hvis Kalundborgs nuværende og fremtidige indbyggere ikke kan bo på Røsnæs og det nordlige Kalundborg på grund af motorvejsstøj, hvor skal vi så bo?

På vegne af Bestyrelsen i Nej til Motorvej på Røsnæs

Anders Jensen

Slothsvej 10

Kalundborg