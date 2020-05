Lad os opfordre til en ændring

Debat Kære Karl-Åge, du skriver i Nordvestnyt den 27/5, at jeg bevidst fortier, at kommunen ikke må bruge de ekstra penge, vi har fået i udligningsreformen på mere kommunal service.

Det er jo en påstand. Jeg har bevidst ikke skrevet om mere end et enkelt emne, da jeg har erfaring for, at ellers er der nogen, der kan misforstå indholdet i læserbrevet. Men jeg er helt enig med dig, at vi ikke må bruge udover det, der hedder serviceloftet, og det er skadeligt for velfærden i kommunen.