Send til din ven. X Artiklen: Lad os lave en nationalpark på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad os lave en nationalpark på Røsnæs

Debat Kalundborg - 24. marts 2021 kl. 06:09 Kontakt redaktionen

Debat

Kære Kommunalbestyrelse! I dag onsdag har I et af flere vigtigt valg at træffe. I skal træffe et valg om, hvilken slags kommune Kalundborg vil være i fremtiden. En kommune der vil køre i tomgang uden at komme nogen steder, eller en progressiv kommune der vil det bedste for dens borgere og deres børn.

På papiret er det meget simpelt. Enten siger I ja til at deltage i Miljøministeriet konkurrence om at blive den vildeste (grønneste) kommune, eller også siger I nej. Ved at sige ja mister I absolut intet. Det koster intet! Og måske kan kommunen endda vinde en million kroner, hvis I lader borgerne tage initiativ til at lave grønne tiltag i kommunen til borgernes fordel. Ved at sige nej, viser I jeres vælgere, at I absolut ingen vision har for fremtiden, og at i sidder fast i en tidskapsel og ikke har fulgt med tiden. Måske er det det I vil huskes for, men det tvivler jeg meget på.

Ved at sige ja til konkurrencen kan I også sige ja til ønsket om at oprette en Nationalpark på Røsnæs. Det er fuldt ud baseret på frivillighed blandt borgerne - det være sig landmænd som sommerhusejere. Og som der står i nationalparkslovens punkt 9, så »understøttes en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne«, så det betyder ikke, at Røsnæs bliver lukket ned.

Det eneste I skal gøre, er at henvende Jer til miljøministeren og sige, at kommunen gerne vil have en Nationalpark på Røsnæs. Staten betaler driften, og aflønner de ansatte. Indtil videre er der knap 10.000 stemmeberettigede danskere, der ønsker en nationalpark på Røsnæs, og som har stemt for borgerforslaget om en Nationalpark på Røsnæs. Det må da give en indikation af hvilken beslutning jeres vælgere gerne vil have at I træffer! Og da vi har fået positiv tilbagemelding fra adskillige af kommunalbestyrelsens medlemmer ved vi, at der også er opbakning bag forslaget selv i kommunalbestyrelsen.

Hvis en Nationalpark er for stor en mundfuld, så har vi også været i kontakt med Friluftsrådet, der meget gerne vil hjælpe til med at oprette en Naturpark. Denne ville være en anelse mindre, og finansieret af bl.a fonde samt kommunen. Men lad os starte med at arbejde for en Nationalpark, og samtidig stemme for at Kalundborg Kommune skal deltage i miljøministeriets konkurrence og være med til at vise vejen frem.

David Katznelson

Røsnæsvej 400

Kalundborg