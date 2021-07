Send til din ven. X Artiklen: Kvickly lukker Røsnæs Brugs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvickly lukker Røsnæs Brugs

I Kalundborg Brugsforening, som blandt meget andet ejer Kvickly, har bestyrelsen besluttet at lukke Røsnæs Brugs fra 1. september. Og hvorfor? Fordi Brugsen ikke giver overskud, men et mindre underskud.

Det er en katastrofe for det lille lokalsamfund at miste den daglige indkøbsmulighed, hvor den nærmeste butik, Raklev Brugs (også ejet af Kvickly!!!), ligger over 6 km. væk.

For få år siden besluttede Kvickly at overtage og drive Brugsforening på Røsnæs. Overtagelsen skete ganske fredeligt, og vi var tilfredse, for nu troede vi, at vores dagligvareforretning var sikret. Kvickly overtog forretningen med bygning, løsøre og inventar uden betaling af så meget som en krone. Nu fremgår det så som oplyst på et møde i Røsnæs Forsamlingshus torsdag aften, at initiativ gruppen til opstart af en ny selvstændig Brugs er blevet forelagt et tilbud fra bestyrelsen om at leje og senere købe de lokaler og inventar, som man tidligere har fået foræret.

Hvad er det for en moral, man nu vil praktisere, hvor bestyrelsen vil tjene på Røsnæs ulykke?

I skulle skamme jer i bestyrelsen, som kun ser på penge og ikke på almindelige menneskers behov. Hvor er Andelstanken henne? Og hvad har I selv gjort, for at få brugsen til at fungere for både lokalbefolkningen og de mange sommerhusgæster, som befolker halvøen?

Jo, I har ganske vist slået brugsen sammen med Raklev brugs ved at sætte uddeleren fra Raklev ud for at bestyre Røsnæs Brugs. Og hvor smart er det så lige? Det er to helt forskellige butikker med meget forskelligt opland, så stakkels Jan har ikke haft en chance for at få ordentlig føling med Røsnæs.

Mon ikke bestyrelsen bør tænke sig om!

To fortvivlede Røsnæsbeboere blandt mange andre.

Egon og Hanne Hansen

Ågerupvej 40

Kalundborg