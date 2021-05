Send til din ven. X Artiklen: Kritik må rettes mod borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Kalundborg - 14. maj 2021 kl. 13:20

Svar til Karl-Åge Hornshøj Poulsen: Tak for dit indlæg i Nordvestnyt den 10.maj. Det er da med en vis beroligelse, at jeg konstaterer, du synes læreruddannelsen er vigtig for folkeskolen, og at man bør prioritere lærere med læreruddannelse.

Læs også: Læreruddannelsen er vigtig for folkeskolen

Tilbage står jeg dog med en undren over, at der så ikke sker mere for at gøre Kalundborg til en attraktiv kommune at søge job i som lærer, ikke mindst fordi du også - desværre - har ret i og er bekendt med, at det mange steder i landet er vanskeligt at skaffe kvalificerede lærere. Kunne man måske forestille sig, at Kalundborg Kommune forsøgte at gøre sig lidt mere tiltrækkende. Flere nabokommuner har indgået aftaler for at sikre et bedre skolevæsen. Jeg tror desværre ikke, at den vej betrædes af Kalundborg Kommune.

Inden jeg gik på pension i 2011, havde jeg været lærer i Kalundborg i lidt mere end 40 år. I gamle Kalundborg var der ikke en prangende økonomi, men der var både en vilje og evne til at behandle sine ansatte ordentligt og med respekt, og der var også en forståelse for, at efteruddannelse var en nødvendighed. Efter kommunesammenlægningen er det efter min opfattelse gået tilbage på begge felter, og helt galt gik det, da lov 409, som regulerede lærernes arbejdstid, blev vedtaget i 2013. Næsten alle indså ret snart, at denne lov var en katastrofe, og der blev i langt de fleste kommuner indgået aftaler, som gjorde det muligt at drive skole på en måde, der var til at leve med. Dette var dog ikke tilfældet i Kalundborg, hvor formanden for Kommunernes Landsforening sad som borgmester, og det er i høj grad min opfattelse, at borgmester Martin Damm havde det rigtig fint med lov 409. I hvert fald viste der sig heller ikke ved de efterfølgende overenskomster den store forhandlingsvilje i Kalundborg Kommune. Heller ikke med den nye aftale sker der de store fremskridt, selv om nogle af fokuspunkterne i aftalen er gennemsigtighed og samarbejde. Jeg ved, at mange havde forventet en synlig ændring i borgmesterens holdninger, nu hvor han ikke længere bestrider formandsposten i KL. Indtil videre må vi bare vente og se tiden an, men vi kan da håbe på, at Kalundborg Kommunes stærke økonomi må komme børn og andre oversete grupper til gavn.

For at vende tilbage til indledningen må jeg konstatere, at Karl-Åge Hornshøj Poulsen sikkert vil folkeskolen i Kalundborg Kommune det godt. Pilen må så pege et andet sted hen, og da det næppe er embedsværket, der stikker kursen ud, må kritikken rettes mod borgmester Martin Damm.

Hans Ole Rathje

Mosevangen 39

Kalundborg

