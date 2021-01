Kommunalbestyrelsen har indflydelse på tilladelse til svinefabrik

Debat

Sidst på efteråret 2020 fik vi at vide, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg ikke har indflydelse på, om der kan gives tilladelse til opførelsen af en svinefabrik mellem Føllenslev og Havnsø i et naturfølsomt område og tæt på sommerhusområderne. Vi fik også at vide, at kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at gøre indsigelse, selvom det vil medføre tung trafik med store lastbiler ind gennem Føllenslevs smalle vej og op forbi Firhøjskolen, hvor børnene skal cykle til og fra skole. Vi fik at vide, at sådan er lovgivningen.