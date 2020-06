Kollektiv forglemmelse?

Danmark er et land med mange foreninger, måske skulle vi oprette en forening for de »bagkloge«. Coronakrigen, er formentlig ved at ændre adfærd, vi kommer ud af vores skyttegrave og må erfare som forventet, at krig koster penge. Naturen har givet os en advarsel: I bliver angrebet igen, hvis I ikke passer på.