Københavnernes store interesse for Kalundborg

Debat Kalundborg - 30. oktober 2019 kl. 19:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg havde aldrig før været bevidst om, at borgere i de velstillede kommuner nord for København har haft så stor interesse I Kalundborg Kommunes udvikling, før vi fik debatten omkring kystnære vindmøller i Jammerland Bugt og ikke mindst den kommende Kattegatforbindelse, hvor senest Dorete Dandanell Virum, er helt uforstående overfor, at Kalundborg Kommunalbestyrelse arbejder for en Kattegatforbindelse.

Skribenten anfører en række påstået negative konsekvenser. Blandt andet, at mobiliteten for indbyggerne I Kalundborg imod øst forringes, man skal høre meget! Mon ikke netop det er det modsatte, der vil ske, ikke mindst med en opgradering af Nordvest banen.

Og selvfølgelig bliver klimakortet også trukket. Selvom det er almen viden, at når Kattegatbroen står færdig er diesel og benzinbiler udfaset.

I Venstre I Kalundborg arbejder vi hver dag på, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve hele livet med bæredygtig vækst og udvikling, derfor er en Kattegatforbindelse med I Kalundborg Kommunes udviklingsplan og ved det seneste kommunevalg med I Venstres valgprogram.

En beslutning om en Kattegatforbindelse, vil være den af alle tænkelige projekter, som vil have de mest positive effekter for udviklingen I Kalundborg Kommune og Vestsjælland. Vores område vil komme til at ligge helt centralt I Danmark, hvilket vil betyde markante ændringer for os borgere I denne del af Sjælland.

Vi vil for alvor rykke på det sociale område, sundhedsområdet, ja levestandarden vil kort sagt rykke den rigtige retning på alle parameter.

Jeg kan endda forestille mig, at vestsjællandske borgere vil være så velbeslåede, at vi vil få mulighed for at købe ejendomme op I de rige kommuner nord for København, så kunne vi jo være med til at standse udbygningen af metroen, lukke Lyngby og Helsingørmotorvejen, stoppe S-togene. Ja rigtig hjælpe indbyggerne med de rigtige klimatiltag til gavn for den skønne natur I de nordkøbenhavnske kommuner.

Det vil jo tilmed give en fantastisk fred og ro, når den årlige sommerferie bliver afholdt I uge 29 og 30. Det vil være rigtigt bæredygtigt.

Jakob Beck Jensen (V)

kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune