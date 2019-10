Send til din ven. X Artiklen: Knap så bæredygtig udviklingsstrategi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knap så bæredygtig udviklingsstrategi

Debat Kalundborg - 28. oktober 2019 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I »Nej til Motorvej på Røsnæs« sætter vi stor pris på, at Kalundborg Kommune i sit udkast til en ny udviklingsstrategi pointerer, at kommunen i praksis skal udvikle sig i en bæredygtig retning, bl.a. ved at tage vare på naturen, se det enkelte menneske som værdifuldt og udvikle løsningerne i fællesskab. Helt i tråd med FN's verdensmål.

Vi kan også kun bifalde, at man vil skabe mere mangfoldig natur, bæredygtig transport og boliger, flere i uddannelse og job samt et sundt liv på tværs af fællesskaber. Og vi er helt enige i, at en velfungerende infrastruktur er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af kommunen. Bl.a. ved at »forbedre adgangen til den kollektive trafik, understøtte miljørigtig transport, øge folkesundheden, skabe større trafiksikkerhed og understøtte et aktivt fritidsliv«.

På denne fine bæredygtigheds-baggrund, hvor transport ses som en integreret del af kommunens ambitiøse klima-, miljø- og naturprofil, finder vi det meget selvmodsigende, hvordan en motorvej tværs gennem Røsnæs, som en del af en evt. Kattegatforbindelse, kan passe ind.

Vi er helt uforstående over for, at man på denne baggrund overhovedet kan tænke på at føre en fire-sporet motorvej ind over dette smalle næs, der rummer enestående natur- og landskabsværdier. Værdier, der jo er udpeget som en del af Danmarks naturkanon. Værdier, som udviklingsstrategien netop vil værne om, men som vil blive totalt spoleret.

Kommunalbestyrelsen skulle hellere se, på, hvilken betydning en Kattegatforbindelse vil få for vores område, for naturen, for det gode liv, for fællesskabet. Vi skal have en åben dialog om fordele og ulemper frem til eventuel principbeslutning om en fast forbindelse.

En dialog, hvor de store naturværdier, omkring Kalundborg og ikke mindst på Røsnæs, der er umistelige for hele Vestsjælland og turismen, står centralt.

Og hvad er de negative konsekvenser af, at Kalundborg Kommune kan risikere at blive et gennemfartsområde med kraftig øget trafik til store gener for borgerne? Med en Kattegatforbindelse kan den gennemkørende trafik på en Kalundborgmotorvej komme til at fylde så meget, at mobiliteten fra Kalundborg mod øst forringes.

Med en ærlig dialog får vi et mere kvalificeret grundlag frem mod en eventuel principbeslutning om en fast forbindelse, netop med fokus på de værdier Kalundborg Kommune står for.

På vegne af bestyrelsen i »Nej til motorvej på Røsnæs«:

Dorete Dandanell

Lavendelhaven 16

Virum