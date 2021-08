Send til din ven. X Artiklen: Klosterparken solgt som modydelse!!! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klosterparken solgt som modydelse!!!

Debat Kalundborg - 08. august 2021

Debat

Så kom sandheden om salget af Klosterparken endelig frem.

Interessant at læse, i lørdagens udgave af Nordvestnyt, kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsens udtagelse om, at salget adskiller sig markant fra, hvad kommunen normalt gør, og at det er helt ekstraordinært.

Kommunen har nemlig solgt Klosterparken til AP-pension, uden at den har været i udbud, og solgt den som en slags belønning til AP-pension for at de vil medvirke i et byggeri på Stejlhøj. Undskyld mig, men har AP-pension ikke vundes denne opgave og bliver de ikke betalt for det, eller er der noget som jeg har misforstået??

At påstå, at man var nødt til at sælge Klosterparken for at kunne gøre det attraktivt for nogen at bygge på Stejlhøj, er dog den mest dumme og tyndeste undskyldning, man kunne komme med, og ligner et forsøg på at finde en eller anden form for forklaring på, at man har foræret dem Klosterparken, den holder bare ikke en meter.

Hvis et byggeri er interessant nok, så skal investorerne nok komme, og det skulle de nok være, når man ser, hvilken bioteksamling og uddannelser, vi har her i byen.

Det er så torske-tude arrogant at komme med sådan en kommentar om at »bu-hu det bliver vi altså nødt til, for ellers er der ingen, der vil lege med os«. Hvor naiv og dum, tror man, at folk er?

Hvorfor skal AP-pension belønnes for at medvirke i et stort prestigebyggeri? Og når både Novo Nordisk-fonden, NovoZymes og Novo Nordisk deltager, så kan jeg ikke forestille mig, at det vil være særligt svært at finde interessenter, der kunne havde lyst at deltage i sådanne et projekt. Mon ikke der ligger mere bag, som man glemmer at fortælle?

Så ud over at AP-pension medvirker i et stort prestigebyggeri, som er unikt, og som vil skaffe dem en masse positiv omtale, som nok skal gavne deres forretning, så giver man dem også lige lov til at smadre en af byens grønne områder for at kunne bygge flere huse i op til 16,5 meters højde, primært til deres egne medlemmer, som de nok også skal tjene gode penge på, og yderligere er der lagt op til, at de må gemme byens historiske ruiner, og kulturarv bag den næste etape af deres byggeri, hvilket simpelthen er en hån mod byen, dens borgere og dens historie.

Gad vide, om der er andre ting, der endnu ikke er kommet frem i dagens lys i den sag, og gad vide om de, hvis det er tilfældet, så nogensinde kommer frem?.

Morten Larsen

Margrethevej 6,

Kalundborg