Klosterparken - en vindersag?

Er der andre interessegrupper og borgere, der kunne tænkes at blive spurgt og inddraget i en demokratisk proces? Nu har vi så muligheden for at blive hørt efter den 12. august, hvor den reviderede kommuneplan kommer i høring.

Var det så ikke på sin plads at udskyde boligprojektet og lade den blive en del af den nye kommuneplan, inden den endelige beslutning træffes? Det er ingen skam at skifte mening ved at vise ydmyghed og anerkende, at det er et stort ønske fra et stort flertal af Kalundborgs bys borgere, at parken skal bevares.