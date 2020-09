Send til din ven. X Artiklen: Kattegatforbindelsen som tunnelløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattegatforbindelsen som tunnelløsning

21. september 2020

Der er længe blevet talt om en trafikal forbindelse over Kattegat, som kan forkorte turen mellem København og Aarhus for både biler og tog med op til 1,5 time. Forbindelsen er blevet hyppigt diskuteret både lokalt, regionalt og blandt os politikere på Christiansborg.

I lørdags skulle jeg have været til et debatmøde om fordele og ulemper ved en Kattegatforbindelse, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre på grund af den nye corona-situation. Jeg havde ellers set frem til en god og saglig debat om emnet, for der er mange fordele ved en sådan forbindelse. Men for mig er det helt afgørende at slå fast, at en Kattegatforbindelse ikke må komme til at ske på bekostning af Røsnæs' unikke natur.

Da Venstre senest sad i regering, udpegede vi en række helt særlige naturområder til Danmarks Naturkanon. Et af dem er Røsnæs, som ikke er til at glemme igen, når man først har lagt vejen forbi områdets smukke havudsigt, åbne vidder, vilde overdrevsarealer og kantede skrænter.

Uden at kende til de tekniske muligheder endsige økonomiske størrelser på alternative løsninger, er det min vision, at linjeføringen bør gå fra Tømmerup, hvor Kalundborg-motorvejen skal starte/slutte, og videre til industriområdet ved den nye Vesthavn på Asnæs. Derfra kan der etableres en tunnelløsning via Kalundborg Fjord for så vest for Samsø at lave en lavbro i stil med Storebæltsforbindelsen. Erfaringerne fra tunnelbyggeriet på Femernbælt kunne med fordel udnyttes ved en tunnel fra Kalundborg/Asnæs.

Det er som sagt ikke uden grund, at en Kattegatforbindelse diskuteres hyppigt både lokalt og nationalt. Der er selvfølgelig ulemper herunder risikoen for at skade naturskønne områder og hertil finansieringen, da projektet kan forventes at koste over 100 mia. kr. at anlægge. Men der er altså også en lang række fordele. Forbindelsen vil skabe bedre balance på tværs af Danmark, økonomisk vækst, arbejdspladser og mere grøn transport. Og ikke mindst vil Kalundborg-området og dermed vores region blive et centrum mellem Danmarks største metropoler.

Jeg er derfor varm tilhænger af en Kattegat-forbindelse, men med skyldigt hensyn til natur og miljø, når projektet skal etableres.

Jacob Jensen

MF (V) Kalundborg-kredsen

Regionsmedlem (V) Region Sjælland

