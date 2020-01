Send til din ven. X Artiklen: Kattegatforbindelse via Odden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattegatforbindelse via Odden

Debat Kalundborg - 23. januar 2020 kl. 07:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

En Kattegat-forbindelse mellem Sjælland og Jylland kan meget vel komme til at berøre Odsherred. Trafikministeren vil i de igangværende forundersøgelser inddrage muligheden for at etablere en bro fra Sjællands Odde til Djursland, der i givet fald kan få stor betydning for såvel biltrafik som togtrafik op gennem Odsherred. Det bør vække lokal debat.

Hidtil har ideen om en Kattegat-forbindelse sigtet på en linjeføring fra Røsnæs over Samsø til Hou syd for Aarhus. Det var vakt stor modstand på bl.a Samsø, hvor man ønsker at beskytte landskabet mod støj-og luftforurening fra biler og tog og fra at blive reduceret til en transit-lokalitet i Danmark.

Denne linjeføring til kræve byggeri af to store broanlæg og vurderes til at koste 140 mia kr. En alternativ forbindelse via Sjællands Odde menes derimod at koste 90 mia. Og en sådan linjeføring modtages meget positivt på Djursland og i Aarhus.

For Odsherred vil en alternativ forbindelse betyde en opgradring af den nuværende velforbindelse gennem herredet til en regulær motorvej og parallelt hermed en ny jernbanelinje. Her kan man forestille sig, at sidstnævnte indebærer blot to stationer på strækningen - i Vig og ved Havnebyen på Odden. Og det kan sætte spørgsmålstegn ved rentabiliteten af den nuværende Odsherredsbane, der slynger sig gennem herredet.

Da formålet med Kattegat-forbindelsen er hurtigere trafikforbindelser mellem landsdelene og en satsning på mere kollektiv trafik, kan Odsherred få en central placering i de kommende undersøgelser og diskussioner. Det er derfor nyttigt, at beboerne i Odsherred inddrages tidligt for at vurdere fordele og ulemper. Endnu har end ikke politikerne i kommunen udtalt sig om spørgsmålet.

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing