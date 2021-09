Kattegat-projektet hænger ikke sammen

Hvis den teknologiske udvikling i forhold til mere grøn trafik fortsætter i samme tempo som i øjeblikket, forudsætter Vejdirektoratet en samlet CO2-besparelse frem til 2080 - altså over 45 år - på 700.000 tons eller cirka 15.600 tons om året, og så vil hver million tons CO2 udledt ved byggeriet have en »tilbagebetalingstid« på 64 år. Så kan man selv gange op.

I Vejdirektoratets hovedscenarie beregnes det, at forbindelsen i sine første 40 leveår skal have 42 milliarder króner i direkte tilskud. Derudover vil det betyde et indtægtstab for Storebæltforbindelsen på to milliarder kroner om året, svarende til 80 milliarder over de samme 40 år.